Egy megyei jogú városnak behozhatatlan hátrányt jelent, hogy a polgármestere ahelyett, hogy a várossal törődött volna, az elmúlt ciklusban miniszterelnök, országgyűlési képviselő, most éppen Európa parlamenti képviselő szeretne lenni, közben országosan mozgalmat és pártot is épített. Mindezek kihatással vannak a Vásárhelyen élőkre is. Ezért is lesz szükség június 9-én a változásra