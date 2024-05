A közelmúltban hivatalosan is kutyabarát intézmény lett a mórahalmi Ezer Év Parkja. A kutyabarathelyek.hu által kidolgozott minősítési rendszer – amely összhangban áll az ÁNTSZ és a NÉBIH vonatkozó jogszabályaival – egy tiszta, egységes képet ad arról, mi is az, hogy „kutyabarát hely”. Ennek megfelelően a park teljesítette a követelményeket és 2027. március 1-ig használhatja a kutyabarát hely tanúsító védjegyet.

A kiváló alkalmat gyorsan ki is használták Molli, a négy és féléves bull típusú kutya gazdái, Ildi és Péter és tettek egy kellemes sétát a remek időben kedd délután. Igyekeznek minél több helyre kutyával menni, ezért örültek a mórahalmi lehetőségnek.

Fotó: Karnok Csaba

Míg Molli és gazdái felfedezték a parkot, Fodor István, a mórahalmi Ezer Év Parkja szakmai vezetője, kurátora, múzeumpedagógusa arra a kérdésre, hogy miért lettek kutyabarát hely, azt felelte röviden, hogy azért, mert a kultúra mindenkié, a kutyásoké is.

– Ki akarjuk szélesíteni azt a szerepkört, amit egy múzeumhoz társítanak, hogy bemegyünk, körbenézünk és megyünk is el. Ez nem jó. Célunk, hogy mindez legyen egy élményszerű, családi program. Az élményhez hozzájárul az is sokak esetében, hogy családtagként van kezelve a kutyus. Hát akkor hozza el! Kinek fáj? Senkinek. És hogyha ezáltal a család jobban érzi magát, akkor jobb szájízzel jön, jobb szájízzel megy el, és ez nekünk is jó – mondta.