Márki-Zay Péter, az Mindenki Magyarországa Mozgalom, az MMN elnöke, Vásárhely polgármestere még mindig azzal kampányol, hogy Hódmezővásárhelyen a Fidesznek 3 jelöltje van, holott az érintettek, Kovács Pál független polgármesterjelölt és Balog Norbert, a Mi Hazánk Mozgalom aspiránsa is cáfolták ezt. Szél István, a Fidesz Hódmezővásárhelyi elnöke pedig kijelentette, nekik 1 jelöltjük van a polgármesteri pozícióra, Grezsa István.

Márki-Zay Péter azonban egy posztjában úgy fogalmazott, újabb bizonyítéka van arra, hogy Vásárhelyen Lázár Jánosnak 3 jelöltje is van. Ezek az érvek egy országos babérokra is tört politikus tollából elég gyengének bizonyulnak. Azzal érvel, hogy „azok után, hogy mind a három csapat két hét késlekedéssel, pont egyszerre tette ki az oszlopplakátjait, azok után, hogy csak ellenünk adtak be választási kifogásokat a választási bizottsághoz, ugyanazon eljárásokért a Fideszt és egymást soha nem jelentették fel. Most az is egyértelmű, hogy az általuk delegált választási bizottsági tagok mindenben együtt szavaznak ellenünk, mintha mindegyiket Lázár úr delegálta volna. Ahogy Budapesten, Hódmezővásárhelyen is több jelöltet indított a Fidesz az esélyes ellenzéki polgármester és csapata ellen” – írta Facebook-oldalán és sértő módon még azt is hozzátette: „Ezek ugyanazok – ne adjunk még egy esélyt nekik!”