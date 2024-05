Ketten is nyújtottak be kifogást, tartalmilag nagyjából ugyanazon okok miatt, így azt a Helyi Választási Bizottság (HVB) együtt tárgyalta. A két kifogás lényege, hogy a hódmezővásárhelyi önkormányzat megsértette a választási törvény alapelveit azzal, hogy a Hódmezővásárhely Város gyorshír szolgálata nevű Facebook oldalon közzétette Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Néppárt (MMN) elnöke kampányvideóját, amelyben a párt európai parlamenti jelölőszervezetként nyilvántartásba vett MMN választáson történő indulásához szükséges aláírásokra buzdította a választópolgárokat, ezáltal megsértette az esélyegyenlőségre, valamint jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelveket. A HVB ezért az önkormányzatot eltiltotta a további jogsértésektől és 30 ezer forint bírság megfizetésére kötelezte.

Nem ez volt a Márki-Zay Péter körüli jogsértés az elmúlt napokban. Először politikai pedofílián kapták Vásárhely polgármesterét. Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom és a néppárt elnöke, polgármesterjelöltje kampányidőszakban gyerekekkel is fényképezkedett és erről egy internetes oldalon bejegyzést és fényképet tett közzé.

Pár nappal később egy magánszemély élt kifogással, amit kivizsgálva a bizottság ifjabb Jovány Gyula miatt állapított meg jogsértést a HVB. A mozgalom képviselőjelöltje az apja tulajdonában lévő, az önkormányzat által finanszírozott helyi buszokra kihelyezett plakátokon nem szerepeltette az impresszumot. Azóta rákerült és már Márki-Zay Péter hatalmas kampányfotóit is fuvarozzák a kampányfuvaros helyi járatos buszai. Kifogás ékezett a HVB-hez amiatt is, hogy a Népkertben megrendezett majálison felállított LED-falon, a rendezvényt az önkormányzat finanszírozta, a város eredményeit bemutató videóban megjelent a Mindenki Magyarországa Mozgalom logója is.