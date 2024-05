Azt írták, a magyar nyelv és irodalom középszintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A vizsgázóknak két feladatlapot kell megoldaniuk: az elsőre 90, a másodikra 150 perc áll rendelkezésükre.

Az I. feladatlap egy szövegértési-nyelvi és egy irodalmi feladatsort tartalmaz. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A szövegértési feladatsor egy, esetleg két (egymással összefüggő) ismeretterjesztő szövegből, publicisztikai műből vagy ezek részletéből áll. Az irodalmi feladatlap a tanulmányok alatt megszerzett irodalmi tájékozottságot méri. A dolgozatokat 90 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjti.

Ezután osztható ki a II. feladatlap, amely egy műértelmező szöveg alkotását várja el a vizsgázóktól: ez - a vizsgázó választása szerint - lehet egy mű értelmezése vagy témakifejtő esszé. A választott feladat megoldásának elvárt terjedelme 500-800 szó.

A közlemény szerint a magyar nyelv és irodalom emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A vizsga szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból, valamint két különböző szövegalkotási feladatból áll. A vizsgázók egyetlen feladatlapot kapnak, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására.

A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy alkotáshoz (irodalmi vagy nyelvi témájú értekező prózához, esszéhez vagy annak részletéhez, lírai műhöz, szépprózai alkotáshoz vagy annak részletéhez, egy drámához vagy annak részletéhez) kapcsolódik. A feladatsor szövegértést, nyelvi ismereteket és irodalmi műveltséget vizsgáló kérdéseket egyaránt tartalmaz.

A két szövegalkotási feladat két különböző témáról szóló, adott szempontú és műfajú önálló szöveg alkotását írja elő. A műértelmező szöveg elvárt terjedelme 600-800 szó, a reflektáló szövegé 250-450 szó.

A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor is használható helyesírási szótár, továbbá középszinten a II. feladatlaphoz a tankönyvjegyzékben szereplő irodalmi szöveggyűjtemény (9-12. évf.) A tartalomra, a helyesírásra és az írásképre összesen 100 pont szerezhető mindkét szinten - ismertette a hivatal.

Tudatták azt is, hogy a magyar mint idegen nyelvből középszinten 90 helyszínen 243 vizsgázó tesz érettségit. Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos.

Kitértek arra is, hogy középszinten az írásbeli időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlapot kell megoldani 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázó gondoskodik (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik - olvasható a közleményben.

90 perc az 1. feladatsorra

Az I. feladatlapban jellemzően egy 800-1000 szavas ismeretterjesztő szöveget, publicisztikai művet vagy ezek részletét kell elolvasniuk a vizsgázóknak, majd az alapján megoldani a különböző feladatokat.

Meg kell keresniük például a szövegben megtalálható megállapításokat, érveket, álláspontokat, összefüggést kell keresniük a cím és a szöveg, vagy éppen a szöveg grammatikai és stilisztikai jellemzői között, és értelmezniük kell a szövegben a logikai, tartalmi kapcsolatokat is.

A szövegértési feladatok megoldásával összesen 40 pontot szerezhetnek a vizsgázók. Ezt követi a szintén I. részhez tartozó irodalmi műveltségi teszt, amivel további 20 pontot szerezhetnek a vizsgán.

Ilyen feladat idén először van az érettségiben, hiszen ez váltja a korábbi évek gyakorlati szövegalkotás feladatát.

Az idei tesztben számonkérnek többek között memoritereket, egyéb irodalmi alkotásokat, korstílusokat és műfajokat is. Feltűnik a feladatlapban az Antigoné és Ady Endre, a diákoknak pedig egy lyukas szöveges feladatként többek között ki kell egészíteniük egy kapott költeményt, valamint szereplők nevei alapján meghatározni egy adott mű címét, műfaját és annak szerzőjét - írta meg az eduline.hu.

Kódexek, Ady, Antigoné az első részben

Az oktatási portál arról is beszámolt, hogy az idei magyarérettségi első részében a Magyar Kultúra című folyóirat egyik szerzőjének könyvekről szóló szövegét kapták a diákok, ahol többek között meg kell keresniük a szövegben megtalálható megállapításokat, érveket és álláspontokat, de számos nyelvtani feladat is található benne, többek között leíró grammatika és stilisztika is.

Az új magyarérettségi irodalmi feladatlapjában pedig Antigoné és Ady Endre is szerepelt, ezen kívül a vizsgázóknak lyukas szöveges feladatként többek között ki kellett egészíteniük egy kapott költeményt, valamint szereplők nevei alapján meghatározni egy adott mű címét, műfaját és annak szerzőjét.

Babits és Karinthy a 2. részben

Karinthy Frigyes Az olasz fagylaltos című novelláját kell elemezniük a magyarérettségi második részében a középszinten vizsgázó diákoknak - számolt be az eduline.hu. Akik viszont nem műelemzést választanak, azoknak Babits Mihály költészetéről kell egy általános témakifejtő esszét írniuk.

2024-ben vizsgáznak először azok a középiskolások, akik már a 2020-as Nemzeti Alaptanterv alapján tanultak és a megújult érettségi vizsgarendszer szerint érettségiznek. A változások közé tartozik többek között, hogy középszinten a vizsga I. részéből kikerült a gyakorlati szövegalkotás, a helyére pedig egy irodalmi műveltségi tesztet raktak. A II. részben pedig kétféle szövegalkotás, egy műértelmezés és egy általános témakifejtő esszé közül lehet választani - írják.

Az érettségi II. részének megoldására mindkét szinten 150 percet kapnak a vizsgázók. A középszintesek itt egy 500-800 szavas műértelmezés és egy témakifejtő esszé közül választhatnak, amivel maximum 60 pontot szerezhetnek. Az emelt szinten vizsgázóknak pedig 40+20 pontot érő szövegalkotási feladatokat kell megoldaniuk: egy műértelmező szöveget és egy reflektáló szöveget kell írniuk. A műértelmezés elvárt terjedelme ebben az esetben 600-800 szó, a reflektáló szövegé 250-450 szó.