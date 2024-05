A polgármester elmondta, a hónap elején egyeztetett az illetékesekkel és arra jutottak, hogy az eredetileg másfél évre kötött szerződés határozatlan idejűvé válik, így az eredeti feltételeknek megfelelően továbbra is él, a kis posta nem zár be. A megbeszélésen egyébként szó volt a belvárosi nagy postáról is, amelynek lepusztult állapotáról a közelmúltban ugyancsak írtunk. Ennek felújításával kapcsolatban azonban továbbra sincs pozitív fejlemény.

Mucsi Tamás (DK) a nemrég bővült Hagymatikumban történt balesetekre kérdezett rá. A fürdőt üzemeltető Makói Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója, Ember Alex válaszának lényege az volt, hogy ahogy minden más hasonló létesítményben, úgy természetesen itt is előfordul ilyesmi, de nem több, mint másutt. Az új részleg csúszdáján több mint 3 ezer csúszásból 3 kisebb baleset történt, ám mindegyik abból adódott, hogy a vendég nem rendeltetésszerűen használta a létesítményt, nem a kivitelező vagy az üzemeltető hibájából.

Ettől függetlenül mindegyiket kivizsgáljuk, és ha tehetünk valamit a még nagyobb biztonságért, megtesszük

– hangsúlyozta.