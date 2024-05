Rácz Viktor taxis vállalkozó megválasztása esetén a kisgyermekesek kérésére a Szél utcai játszóteret gumiburkolattal látná el, a Nap utcait pedig újjáépíttetné. A Kodály Zoltán utcai parkolókat felújítaná és újakat hozna létre a Kertvárosban.

Rácz Viktor a fórumon elmondta, ezt a lakók is kérték, megoldást kell találni a Zrínyi utca túlterhelt közlekedésére. Gyalogos átkelőt hoznak létre, kamerát telepítenek és meghosszabbítják a Kodály Zoltán utcát, ami tehermentesítené a Zrínyit. A Tarjáni Napok újraszervezésére is ígéretet tett.

Grezsa István polgármesterjelölt hangsúlyozta, változásra van szükség, mert a városnak semelyik politikai térfélen nincs támogatója. A belső béke megteremtését ígérte, ami alapja annak, hogy szerződést kössenek a mindenkori magyar kormánnyal. Erre szombaton Orbán Viktor nagy biztatást adott.

Fotó: Kovács Erika

A lakosság nagyon sok problémát jelzett a jelöltek felé. Az északi elkerülő egyik lehajtója a Zrínyi utcára vezet, ami nagyon forgalmas, hatalmas a zaj és a por is. Egy másik lakos a nyugdíjas lakópark mögötti rész elhanyagoltságát kifogásolta. A kerítéstől két méter szélességben le van vágva a fű, tovább azonban nincs és nagyon elszaporodtak a kullancsok.

Szóba került a budibüfé is. Grezsa István azt mondta, rosszul van tőle, ez egy teljesen értelmetlen beruházás 50 millió forintból. A városháza pincéjének jelenleg zajló felújításáról azt mondta, nem rossz elképzelés, de majd, valamikor. Most ennél fontosabb kérdések is vannak, inkább Vásárhely járhatóságára kellene fordítani a pénzt. A kempingre költött forrásból pedig 3 iskolát is fel lehetett volna újítani.

A lakosok az elöregedő fák veszélyeire is felhívták a figyelmet. Egy asszony pedig azt kérte, legyenek nagyon résen június 9-én a szavazatszámlálók, mert az ördög nem alszik.