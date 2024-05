Nem sokkal szombaton dél után értünk a Maty-érre, ahol Mihálffy Béla először rendezte meg a Választókerületi Családi Napot. A Maty gyakorlatilag addigra megtelt, rengetegen érkeztek, leginkább családosok, és egészen kis gyerekekből is akadt bőven.

Szeged és a Homokhátság országgyűlési képviselője azt mondta lapunknak, hogy több oka is volt annak, hogy megszervezze a családi napot.

– Már önkormányzati képviselőként is arra törekedtem, hogy egy jó közösséget kovácsoljak Kiskundorozsmán az ott élőkből. Most pedig már országgyűlési képviselőként az is a célom, hogy egymáshoz közelebb hozzam a nagyvárosi embereket és a Homokhátságon élőket. Itt találkozhatnak, megismerhetik egymást – mondta Mihálffy Béla. A képviselő hozzátette, több mint 1500 adag meleg étellel, 3000 adag fagylalttal, több száz gofrival, illetve palacsintával és fánkkal várta a választókerületében élőket. Ezekért nem kellett fizetni.

A rendezvényen ott volt Üllés polgármestere is. Nagy Attila Gyula elmondta, hogy Üllésen is van egy nagyszerű közösség.

– Örülök, hogy Mihálffy Béla meghívott ide, és jó látni, hogy szinte minden korosztályból érkeztek vendégek. Fontos kiemelni, hogy ilyen rendezvény még nem volt, és nagyon jó, hogy van egy olyan országgyűlési képviselője a választókerületnek, aki közösségben gondolkodik, és közelebb akarja hozni a vidéken és a városban élőket – tette hozzá Nagy Attila Gyula.

Nem sokkal később összefutottunk Kiskundorozsma jelenlegi önkomrányzati képviselőjével is. Ruzsa Roland arról beszélt, fontosnak tartja a hasonló rendezvényeket, viszont ilyen, vagyis ekkora rendezvényre nem emlékszik.

– Remélem, hogy Mihálffy Béla most hagyományt teremtett, és minden évben lesz egy ilyen rendezvény – mondta az önkormányzati képviselő.

Amíg pedig mi apolitikusokkal beszélgettünk, a vurstliban a játékok folyamatosan telt házzal működtek és a szépen fogyott a fagyi, illetve a kolbászos krumplis tarhonya is.

Almásiné Kiss Klára a társaságával már túl volt az ebéden, de még az asztalnál mondta el lapunknak, hogy nagyon örül a rendezvénynek, annak, hogy sokan eljöttek, és azt is elmondta, hogy az étel is finom volt. Szombaton egyébként egész nap voltak szórakoztató programokkal és koncertekkel is várták a látogatókat.