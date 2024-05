– A kormánynak szívügye a kistelepülések fejlesztése, a Kelet-Magyarországi régió felzárkóztatása – mondta Lázár János miniszter, a térség parlamenti képviselője, mielőtt szombaton Galgóczkiné Krobák Mária polgármesterrel és a kivitelező cég vezetőjével, Méhes Tiborral együtt átvágta a felújított művelődési ház nemzeti színű szalagját. A honatya emlékeztetett rá: a vármegye legkisebb faluja félmilliárd forint támogatást kapott különböző beruházásokra, azaz tulajdonképpen minden kövegyi lakos gazdagodott másfél millióval. A kultúrházzal kapcsolatban pedig azt mondta, a kistelepüléseken az emberek szerencsére még beszélnek egymással, ezért fontos, hogy legyen egy közösségi pont, ahol találkozni tudnak.

A kövegyi művelődési ház 1963-ban, az itt élők társadalmi munkájával épült fel – tudtuk meg az ünnepség előtt Galgóczkinétól. Több részletben újították fel: 2009-ben vizesblokkot alakítottak ki és kisebb külső tatarozásokat végeztek, 2022-ben a Magyar Falu program révén 5 millióból a tetőt hozták rendbe és terasz épült, ezt követően pedig – ugyancsak központi támogatásból – az energetikai felújítást is elvégezték. Ez utóbbi 60 milliós volt; többek között hőszigetelést és napelemeket kapott az épület, illetve kicserélték az ajtókat-ablakokat. A polgármester megjegyezte: reményeik szerint ez jelentős rezsimegtakarítást jelent majd. Azt is hozzátette, hogy kisebb kiegészítő munkákat az önkormányzat közmunkásai is végeztek.