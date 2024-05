Vezető német politikusok mondták azt a közelmúltban, hogy kötelező sorkatonaságot akarnak, sőt nem csak náluk, hanem már európai sorkatonaságot akarnak. Arról is beszéltek a német politikusok, hogy ha sorkatonaság lesz, akkor az a nőkre is vonatkozzon. Az pedig egészen világos, hogy miért akarják. Az mindenki látja, hogy Ukrajna nem tud győzni. Ha pedig nem tud győzni, akkor be kell menni katonákkal. Ez amit látunk ma Európában a háborúpártiak részéről, de számunkra teljesen elfogadhatatlan