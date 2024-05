A Dobó, Bibó, Janáky utcaiak jól emlékeznek arra is, hogy Márki-Zay Péterék jogellenesen brutális önkormányzati lakbéremelést hajtottak végre. Mi minden követ megmozgattunk és el is értük, hogy mondja ki a kormányhivatal, hogy ehhez a sarchoz nem volt joga. De jól emlékeznek az itt élők arra is, hogy hogyan bántak el Márki-Zay Péterék a cigány nemzetiségi önkormányzattal. Előbb egy penészes lyukba száműztek bennünket a városházáról, aztán a fejünk felett létrehozták a saját embereikből a Cigány Nemzetiségi Tanácsot, majd elérték, hogy fel kelljen oszlatni a szervezetünket. Útban vagyunk Márki-Zay Péteréknek, akiknek csak az a jó cigány, aki velük van, aki nem, azt kiszorítja, legettózza, meg még ki tudja, mi jön még. Ne gondolja Máki-Zay Péter, hogy a szegényemberek eladják neki a lelküket egy tál paprikás krumpliért