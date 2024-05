Aláírták szerdán délután a szerződést a városi önkormányzattal azoknak a civil szervezeteknek, alapítványoknak a képviselői, amelyek idén nyertek a támogatásukra kiírt helyi pályázaton.

Hogy melyek kaptak, arról az áprilisi ülésen döntött a képviselő-testület, és mint akkor beszámoltunk róla, a vártnál jóval több, összesen 49 jelentkezett a felhívásra. Együtt összesen több mint 80 millió forintos igényt nyújtottak be, ezért a szétosztható keretet 34,7 millióra emelték az eredeti, februárban jóvá hagyott 30 millióról. Kisebb-nagyobb, legalább jelképes összeget egy kivételével végül mindegyik pályázó kapott. A város honlapján jelenleg is elérhető listából kiderül, a legnagyobb támogatást az M-Foci Nkft. kapta, ez 3,3 millió, a legkisebb összeg pedig 100 ezer forintos – ilyet több jelentkező is kapott. Többek között működésre, rendezvények szervezésére, versenyeken, kiállításokon való részvételre és hasonlókra igényeltek támogatást.

A Korona konferenciaközpontban rendezett aláírási ünnepségen Farkas Éva Erzsébet polgármester – aki a megállapodásokat a város nevében szignálta – elmondta, az elnyert pénzt idén december 31-ig lehet felhasználni, az elköltéséről pedig jövő január 31-ig kell beszámolni. Felhívta az érintettek figyelmét arra is, hogy kísérjék figyelemmel a vármegyei és az országos pályázatok kiírását is.