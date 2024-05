Megszünteti a Magyar Posta Mártélyon az igencsak mostoha körülmények között üzemelő postáját. A lakosság azonban egyetlen percig nem marad szolgáltatás nélkül, más üzemeltetővel, sokkal jobb körülmények közé kerül a posta, a Csete-házba, ahol egy kis postamúzeumot is berendeznek.

A napokban írjuk alá a megállapodást a Postakürt Alapítvánnyal. Ők veszik át településünkön a Magyar Postától a szolgáltatást

– mondta Ambrus István, Mártély polgármestere. A posta új helye, várhatóan októbertől, a főtér mögött lesz, az önkormányzati tulajdonú Csete-házban, ahol a régi nyitvatartással várják majd az ügyfeleket.

A postahivatalban egy múzeumot is kialakítanak. Az alapítvány az országban három ilyen „kettő az egyben” hivatalt és múzeumot hoz létre, Hollókőn, Ópusztaszeren és Mártélyon

– tudtuk meg Ambrus Istvántól, aki azt is elárulta, hogy a postahivatalt korabeli bútorokkal rendezi be az alapítvány. A helyiségben a postaszolgáltatás múltjával ismerkedhetnek a betérők és még egy postakocsi is áll majd előtte. Az önkormányzat életet lehel a most kissé funkció nélküli főtérbe, ami kis sétányt és padokat kap. Mártély a régi takarékszövetkezeti épület megvásárlását is tervezi, amiben egy cukrászdát alakítanak ki, amit majd egy vállalkozó üzemelteti.