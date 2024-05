Bár örök tanulság, hogy választást kell nyerni, nem közvélemény-kutatást, azért az ember mégis érdeklődve böngészi a legfrissebb számsorokat, kiváltképp, ha érdekli is a politika. Nemrég két intézet is szondázta a közhangulatot. A Závecz Research ezer főt vizsgálva hozta ki, hogy a DK-vezette, MSZP-t és a gyakorlatilag csak papíron létező Párbeszédet is magában foglaló trió az ellenzék legerősebb formációja, a legújabb üdvöske, Magyar Péter és pártja csak a nyomukban kullog. A Medián szintén ekkora mintával dolgozott, náluk azonban épp fordított a helyzet, a nemrég még a NER egyik jól fizetett haszonélvezőjéből a legnagyobb ellenzéki reménységgé avanzsált Magyar Péter a nem kormánypárti választók favoritja, Dobrev Kláráék a fasorba sincsenek hozzá képest.

Mindeközben a tonnaszám ömlik a pénz a volt igazságügyminiszter egykori férjének lejáratására, én annyit javasolnék: ne bántsátok Pétert (vagy Petit, bánom is én).

Egyrészt ő már beárazta magát azzal, hogy a gyerekei édesanyjáról titokban hangfelvételt készített, hogy azzal zsarolhassa – nekem már volt dolgom az életben ilyen személyiséggel, senkinek sem kívánom azt az „élményt”.

Másrészt pedig az, hogy viharként söpör végig az országon, remek fotók készülnek róla és jól áll rajta a slim-fit ing, körülbelül semmilyen hatással sem volt a kormánypárti szavazókra. De hogy a momentumos és DK-s tortából kiharapott egy jó nagy szeletet, az holt biztos. A szinte a mérhetetlenség határán lavírozó kispártokról nem is beszélve, akik bizonyára elátkozták azt a percet, amikor Magyar Péter üstökösként bukkant fel a magyar politikai élet égboltján.

Persze a valódi „közvélemény-kutatás” majd június 9-én lesz. Utána derül csak ki, hogy az üstökös tartósan is fényt hoz-e, vagy csak egy pillanatnyi felvillanás volt.