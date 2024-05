Fülöp László emlékeztetett, hogy a város most is feldúlva, ezért az amúgy is rettenetes közlekedés még jobban ellehetetlenült. Írt arról is, hogy a parkolási díjak megdrágítanak minden ügyintézést és szórakozást, és a szegedi tömegközlekedés Magyarország legdrágább ilyen jellegű "élménye". A polgármesterjelölt ezután emlékeztet arra, hogy a kormány mennyi beruházást hozott a közelmúltban a városba.