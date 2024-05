– Nagy a felelőssége azoknak, akik elől állnak, és hallatják a hangjukat, mert nem mindegy, hogy milyen üzeneteket osztanak meg az emberekkel – mondta Német Ferenc.

A Fidesz szegedi önkormányzati képviselője a Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merénylet kapcsán arról is beszélt lapunknak, hogy az erőszaktól el kell határolódnia mindenkinek, azoknak pedig kiváltképp, akiknek a véleménye eljut és hat az emberekre.

Német Ferenc szerint az európai uniós kampány egyre durvul Magyarországon is.

– A hangulat pattanásig feszült, és nagyon kell ügyelnünk arra, hogy semmiképpen ne fajuljanak el a dolgok, nem szabad engedni a gyűlöletnek. Bízom benne egyébként, hogy Magyarországon nem fordulhat elő a szlovákiaihoz hasonló eset, de azt is látom, hogy mekkora erőfeszítéseket folytatnak a rendvédelmi szervek, akik már hazánkban is elfogtak több fegyveres csoportot, akik az éppen kormányon lévők ellen szervezkedtek – tette hozzá Német Ferenc.

Korábban megírtuk, hogy Szegeden is egyre inkább fajul el a helyzet. Megrongálták a Fidesz és a KDNP választási plakátjait Szeged több pontján is. A Hattyas utcában horogkereszteket mázoltak ismeretlenek a plakátokra. A kormánypártok azt kérték Botka László polgármestertől, hogy határolódjon el a vandáloktól, és a propagandamédiája hagyja abba a hergelést a polgári oldal ellen. Ezt Botka László azóta sem tette meg.

Közben Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója a Magyar Nemzetnek mondta azt, hogy a legvédettebb vezetők a római pápa, az Egyesült Államok elnöke, Kína elnöke és Oroszország elnöke, illetve még egy kiemelt személy, Izrael miniszterelnöke.

A szakember a kínai elnök Magyarországra látogatása kapcsán hozzátette, hogy amikor a vezetők látogatási időpontja biztossá válik, akkor a két ország titkosszolgálatai és a személyi biztosítást végző területek vezetői megkezdik az egyeztetéseket. Hány napra jön, milyen igényei vannak a vezetőnek, hol lesz a szállása, esetleg milyen magánigényei vannak, és hasonlókról.

– Az is előfordul, hogy a vezető meg szeretné tekinteni az adott ország valamely látványosságát, de ezt is tisztázni kell előzetesen. Ilyenkor a két ország előzetesen megállapodik, hogy a védett személynek ki biztosít szállítójárművet. Saját gépjárművet az amerikai, az orosz és a kínai elnök szokott használni, de például Ferenc pápa egy kisebb autót használt budapesti látogatásakor – tette hozzá.

A szakértő arról is beszélt, hogy emellett a fogadó ország és a vendég ország biztonsági személyzetének is meg kell ismerkednie, hogy biztosan be tudják azonosítani egymást, és ki tudják szűrni köreikből az esetleges betolakodót. Mint Horváth József megjegyezte a belső körben dolgozóknak arcról is ismerniük kell egymást.