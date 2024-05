Ha megszavazza szerdai ülésén a makói képviselő-testület, saját nevet kap az a háromszög alakú terület, ahová a felújított Korsós lány-szobor került. A Kossuth, a Bolygó és a Baross utca által határolt kis térről van szó, amelyet mostanra az önkormányzat Csernyus Lőrinc főépítész tervei alapján parkosított, virágokkal, cserjékkel, facsemetékkel ültetett be. Épült térköves járda és padokat is helyeztek oda.

Az előterjesztés szerint azért indokolt az elnevezés, mert a zöldfelület közlekedési csomópontban áll és találkozási pontként is funkcionál. A javasolt név: Korsós lány park. Mint az anyagban olvasható, az elnevezés nem a közterületet nevesíti, csak a zöldterületet, így a központi címregiszterbe sem kerül be. Az elnevezést a szobor körüli medence talapzatán örökítik meg, Makó önkormányzatát és az idei évszámot is megjelölve.

Fotó: Szabó Imre

Mint korábban megírtuk, a névadó alkotás – amely a medencét tekintve Makó első artézi kútjának kisebb, méretarányos változata – eredetileg a Csanád vezér téren állt. Akkor bontották le, amikor az országzászló a helyére került. A szoboralak eddig a József Attila Múzeum szabadtéri skanzenjének éke volt, a medence darabjai pedig a városgazdálkodás Aradi utcai telepéről kerültek elő. A helyreállításra azt a Tóth Árpád műkövest kérték fel, aki az elbontást is végezte.

A körzet önkormányzati képviselőjétől, Kovács Sándortól – aki szívügyének tekintette a szobor újbóli felállítását – úgy tudjuk, a Korsós lány avatása jövő hét csütörtökön lesz.