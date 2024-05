A szegedi önkormányzati fenntartású bölcsődékben évente egyszer, normál beiratkozási eljárásban, júniusban, egyhetes időintervallumban van lehetőség a jelentkezésre azoknak a gyerekeknek, akik szeptember 1-je és november 30-a között kezdik meg a bölcsődét

– mondta keddi sajtótájékoztatóján a város Bölcsődei és Gyermekjóléti Központjának új igazgatója.

A „normál” beiratkozás június 3-tól 7-ig tart, reggel 8 és 16 óra között a bölcsődékben, de most újítottak, és már online is be lehet íratni a gyerekeket. Ráczné Horváth Henrietta elmondta, hogy erre az ugyintezes.szegedbolcsode.eu honlapon van lehetőség. A gyermekek felvétele nem jelentkezési sorrendben történik.

A felvételi döntésről mindkét beiratkozási eljárásnál az űrlapon megadott e-mail címre kapnak tájékoztatást a szülők. Az online felület használatához ügyfélkapu regisztráció szükséges.