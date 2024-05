Második alkalommal csatlakozott az Alföldi ASzC Kiss Ferenc Erdészeti Technikum 11.b osztálya az országos TeSzedd! környezetvédelmi kezdeményezéshez. A program célja, hogy összefogással tisztítsák meg Magyarországot a szeméttől. Az időjárás nem kedvezett a csapatnak, reggel eláztak. A körülmények ellenére közel 150 zsák szeméttől tisztították meg az öttömösi erdőket. A szemétszedés után rendhagyó géptani gyakorlat következett. Pálinkó Mihály vezetésével egy helyi vállalkozó mezőgazdasági gépparkjában alkatrészeket, erőgépeket és munkagépeket tekintettek meg. A diákok a géptan órán a tankönyv által illusztrált tanultakat élőben is tanulmányozhatták. Szó esett a traktorok felépítéséről és a súlyelosztásukról. A különböző márkájú, teljesítményű traktorokon kívül láttak gumihevederes erőgépet és lánctalpas erőgépet is. Lehetőségük volt a munkagépek közül többek között ekét, tárcsát, permetezőt, fűkaszát, bálázót, szerves trágyaszórót is megtekinteni. A délelőtti szemétszedést az öttömösi önkormányzat ebéddel köszönte meg.