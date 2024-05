Idén, a Postakürt Alapítványunkkal együtt egy újszerű lehetőséget is útjára indítottunk. A Postakürt Alapítvány a Magyar Posta saját alapítványa, amely a szociális és kulturális tevékenysége mellett évtizedek óta működteti a Postamúzeumot is. Kiváló muzeológusaink és elképesztő mennyiségű postai emlékünk van. Így jöhet létre a mártélyi postán is a postamúzeum, amely a helyi emlékeket is bemutatja