Volt, aki bemutatkozással, más poénnal vagy kérdéssel indította előadását az SZTE Prezilimpia idei döntősei közül. A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara, az SZTE Junior Akadémia és a szegedi Ezabeszéd Toastmasters Retorika Klub által rendezett prezentációs verseny első fordulóját áprilisban tartották, ahonnan a zsűri nyolc hallgatót válogatott be a szerdai döntőbe, amelynek a Szent-Györgyi Albert Agóra adott otthont.

A több mint hat éve zajló Prezilimpia verseny alapítóinak célja az volt, hogy az egyetemisták számára lehetőséget biztosítsanak saját előadókészségük megmérettetésére, illetve fejlesztésére hozzáértő mentorok segítségével. Sőt, néhány éve már Prezilimpia Junior néven a középiskolák számára is szerveznek hasonló kihívást.

A nyolc döntős versenyző szakértő zsűri előtt mérethette meg magát, amelynek tagja volt Badó Attila, az SZTE Junior Akadémia elnöke, Bárdos András újságíró, televíziós műsorvezető és Simon Norbert versenyalapító. A döntősök az SZTE több karát képviselték, volt köztük jogász-, gyógyszerész-, orvostanhallgató, a Pedagógusképző Karon közösségszervezés szakot végző és mérnöknek tanuló hallgató is. Továbbá a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának egy hallgatója is a döntőbe jutott. A verseny központi témája idén az iskola, közösség, érték hívószavak voltak, amelyekből tetszés szerint választhattak a versenyzők egyet vagy akár mindet prezentációjuk témájául. Magabiztosságból egyiküknél sem volt hiány, a közönség teátrálisabb, tudományosabb és érzelmekre ható előadásokat is hallhatott. A versenyzőknek megadott időkereten belül kellett teljesíteniük a kihívást: 6 percnél rövidebb vagy 8 percnél hosszabb nem lehetett egy prezentáció sem.

A legvidámabb kihívás a prezentációs karaoke volt, amely során a versenyzők rögtönzőképességét tették próbára a szervezők, ugyanis egy addig számukra ismeretlen diasorról kellett beszélniük két percen át folyamatosan. A diasort előre összeállított képek, ábrák, rajzok, valamint diagramok alkották.