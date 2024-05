Múlt héten rendezték meg a Szakma Sztár Fesztivál döntőjét a Hungexpón. A középiskolások versenyén öt szakmában is szegedi lett az ország legjobbja, őket be is mutatjuk lapunkban. Elsőként ismerjék meg a hegesztés bajnokát, Varga Dávidot aki a Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakképző Iskola diákja.

Dávidnak ez már a második szakmája, korábban mechatronikai technikus végzettséget is szerzett már. – Ott kóstoltam bele a hegesztésbe, sőt a gyakorlati helyemen is állandóan a kollégákat néztem, ahogy dolgoztak. Annyira megtetszett, hogy ezt a szakmát is ki akartam tanulni – mesélt arról, hogyan került erre a pályára. A szakmai versenyre ebben a kategóriában idén több mint háromszázan neveztek, az elméleti forduló után azonban csak hét végzős diáknak volt lehetősége, hogy a második fordulóban is megmérettesse magát. Dávid köztük volt, ahogy a harmadik körös csapatban is, ahol már csak a legjobb három versenyző küzdött azért, kinek milyen színű érem jut majd.

– Őszintén megvallva az elméleti fordulóra nem készültem, mert azzal, hogy odafigyeltem az órákon, az könnyen ment. A gyakorlati részre viszont sokat kellett tréningezni. Négyféle hegesztésben is kaptunk feladatokat, amik közül a lánghegesztéstől féltem a legjobban. Az már egy régi technológia, nem nagyon használnak ilyet a cégeknél, így azt az iskola tanműhelyében gyakoroltam – mesélte.

A versenybírók a funkció mellett azt is nézték, ki milyen esztétikusan végzi el a munkát a döntőben és a szegedi fiatalemberét találták a legmeggyőzőbbnek. Az aranyérmen kívül a győzelem azt is jelenti Dávid számára, hogy mentesül a szakmai vizsga alól, vagyis ő már teljes nyugalomban ballaghat pénteken, a jeles vizsgája garantált. Ahogyan az állása is – legalábbis már kapott ajánlatot. Hogy melyik szakmájában helyezkedik el, még ő sem döntötte el, de mint mondta, mindkettő keresett, így nem aggódik azon, miből él majd meg a következő évtizedekben.