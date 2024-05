Nemzetközi tanulmányokat tanul Hangai Balázs az SZTE jogi karán, akit születésnapja apropóján kértek fel hazánk képviseletére Strasbourgban.

– Működik egy diákszervezet a jogi kar keretein belül, a HEAD, azaz House of European Affairs and Diplomacy. Ők foglalkoznak európai uniós és diplomáciai témákkal. Megkeresték őket Budapestről azzal a kérdéssel, hogy van-e olyan fiatal a karon, aki 2004 májusában született – mesélte el lapunknak utazása előzményeit Hangai Balázs, aki nemcsak egyszerűen májusban, de napra pontosan Magyarország uniós csatlakozásának napján született, 2004. május 1-jén.

Első körben egy interjút készítettek az Európai Parlament képviselői Balázzsal, amelyben arról kérdezték, hogy mit jelent számára az EU.

– Számomra az Európai Unió mindenekelőtt a sok lehetőséget jelenti. Például ezen az utazáson is azért vehettem részt, mert Magyarország tagország. Emellett közösséget is ad, a másik kilenc fiatallal is remekül elbeszélgettünk, egy nap sem kellett az összecsiszolódáshoz. Mindezek mellett és által biztonságot is ad számomra – osztotta meg lapunkkal válaszát a hallgató. Hasonló interjúkat készítettek Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Szlovéniában, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Máltán és Cipruson, tehát a többi tagállamban is, amelyek hazánkkal egy időben csatlakoztak az EU-hoz.

Ezután érkezett Hangai Balázs számára a legnagyobb meglepetés, mégpedig egy e-mail, amelyben meghívták a csatlakozás 20. évfordulója alkalmából az Európai Parlamentben rendezett ceremóniára.

– A ceremóniára azt a tíz vezetőt is meghívták, akik a csatlakozás idején az országok miniszterelnökei voltak. Mindannyian feltehettünk egy kérdést a saját országunk egykori miniszterelnökének, én Medgyessy Pétert kérdeztem arról, hogy mi volt a legfontosabb oka a csatlakozásnak. Egyrészt a magyar emberek akaratát, másrészt az ország szuverenitásának erősítését említette válaszában

– fejtette ki.

Hangai Balázs úgy fogalmazott, felemelő izgatottságot érzett, amikor belépett az Európai Parlamentbe.

– Azért persze furcsa is volt, de óriási élmény ez számomra. Mindenki nagyon közvetlen volt, nem kellett tíz biztonsági kapun átmenni, és minden résztvevő ugyanazokon a folyosókon mozgott. Mi, hallgatók is együtt lehettünk a vezetőkkel. Fantasztikus születésnapi ajándék volt – fejtette ki.

Arra is kitért, hogy az utazás egészen új megvilágításba helyezte választott tanulmányaival kapcsolatos jövőképét is.

– Amikor jelentkeztem a szakra, még eléggé sötétben tapogatóztam. Nagy félelmem volt, hogy ezen a szakon tanulunk mindenből egy kicsit, de nehezen tudok majd elhelyezkedni, mert nem leszek sem jogász, sem közgazdász. Ez az utazás azonban jó visszajelzés volt, hogy nincs mitől tartanom, sok lehetőség rejlik a nemzetközi tanulmányokban. Szeretnék a diplomácia irányába tervezni, egy európai uniós gyakornoki pozíciót megcélozni – zárta a beszélgetést.