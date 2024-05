„Nem is győztek, de máris lopnak!” címmel tett közzé Márki-Zay Péter egy posztot a napokban Facebook-oldalán.

A Fideszt hibáztatja a polgármester

Meggyanúsította a vásárhelyi fideszeseket Márki-Zay Péter, hogy tömegével lopják a plakátjaikat. A Fidesz-KDNP egyik képviselőjelöltjének pedig rossz hírét keltette, kétes hírű taxisnak titulálta.

– Hódmezővásárhelynek hat éve abból lett elege, hogy a városi közpénzt rendszeresen saját zsebükbe csatornázták át, harmincszoros túlárazásokkal, bannerhirdetésért eladott iskolákkal, lakáseladásokkal, boros ládákkal és százmilliós repiköltséggel. Most, amikor újra bejelentkeztek a város vezetésére, még csak kampányidőszak van, de máris tömegével lopják el az adományokból, sok százezer forintért vett oszlopplakátjainkat – írta a Facebook-oldalán Márki-Zay Péter.

Márki-Zay rossz hírét keltette egy jelöltnek

– Szemtanúk látták, amint egy erősen kétes múltú taxis és az általa felbérelt kosarasautó babrált a plakátokkal – a miénk eltűnt, az ellenfélé felkerült – vádaskodott Márki-Zay Péter, aki azóta sem szolgált semmilyen bizonyítékkal, de állítólag feljelentést is tettek.

Néhány nappal később Márki-Zay tolvajoknak nevezte a politikai ellenfeleit.

– Máris milliós kárt okoztak az adományokból finanszírozott kampányunknak a tolvajok – ilyen emberekre nem bízhatjuk az adófizetők pénzét! – közölte, sőt még nyomravezetői díjat is kitűzött annak, aki lefüleli a tolvajokat és bizonyítékkal is segíti a feljelentésüket. Pár nappal később finomított korábbi kijelentésén, mondván, ha egy család egyik tagja lefotózza a másikukat, hogy épp plakátot távolít el, erre nem fizetnek jutalmat.

Másodállású plakátrongálók MZP hívei Szél szerint

Szél István, a Fidesz vásárhelyi elnöke, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje ugyancsak a Facebookon reagált.

– Márki-Zay Péternek semmi mondanivalója nincs a városról, újra erőlködik és hazugságokkal próbálja magára felhívni a figyelmet. Most egy plakát eltűnésével kapcsolatban hergel. Azt mondja, mi vittük haza az ő plakátját a Nagy András János utcából. Ezúton is szeretném megnyugtatni: a fideszes jelöltek vagy aktivisták nem nyúltak a habkartonjához. Egyrészt, mert nincs szükségünk MZP-arcmásra, másrészt mert mi ilyet nem szoktunk csinálni. Ellentétben a polgármester híveivel és családtagjaival, akik másodállású plakátrongálók – és erre még büszkék is – utalt arra Szél István, hogy Márki-Zay Péter biztatására a kormány több óriásplakátját is átragasztották a polgármester támogatói.