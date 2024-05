Ez a katasztrófa nemcsak a versenysport lehetőségeit tizedelte meg, hanem a gyerekektől is elvette a sportolás lehetőségét. Ezt mihamarabb orvosolni kell. Azonban a tűz után kitört az ukrajnai háború, és az arra válaszként adott európai szankciók olyan mértékben törték derékba az európai gazdasági fejlődést, ami elől a magyar gazdaság sem tudott megmenekülni. A fejlesztési céloktól 4 ezer milliárd forintot kellett elvonni, ebben lett volna például a szentesi sportcsarnoknak az újraépítése is. Az ígéret azonban továbbra is érvényes, amint újra rendelkezésre állnak források a fejlesztésekre, a szentesi sportcsarnok a kiemelt célkitűzések között fog szerepelni. A szentesi gyerekek nem maradhatnak sportolási lehetőség nélkül