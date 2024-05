A volt jegyző, Tatár Zoltán is tagja lett a hódmezővásárhelyi Helyi Választási Bizottságnak, méghozzá a DK-MSZP-Párbeszéd pártszövetség delegáltjaként. A három párt EP választásra vonatkozó közös listája jogerős nyilvántartásba vételét követően nyílt lehetőség tagot delegálni a Helyi Választási Bizottságba. A pártszövetség Tatár Zoltán kérte fel, hogy vegyen részt a bizottság munkájában. Tatár Zoltán, Hódmezővásárhely korábbi jegyzője, aki 2022 februárjában, az OEVB tagok megválasztásával kapcsolatos botrány miatt mondott le a jegyzői posztról, más pozícióban ugyan, de továbbra is a hivatalnál maradt. 2023 tavaszán azonban felmondott és mivel Márki-Zay Péter nem tartotta be az írásbeli megállapodásukat, ezért beperelte az önkormányzatot, és Márki-Zay Pétert is, aki többek között kémnek is nevezte a szakembert.