A közelmúltban tartotta a Zákányszéki Otthonokért Egyesület éves közgyűlését. Ebben az évben a szokottnál is több fontos napirendi pont megbeszélésére kellett sort keríteniük. Az elnökség, valamint az ellenőrző bizottság mandátumának lejárata miatti tisztújítás mellett az egyesület nevének megváltoztatása is napirendre került. Börcsök Zoltán elnök beszámolója után következett a szavazás, amely szerint a következő 5 évben így áll fel az egyesület elnöksége: Börcsök Zoltán – elnök, Daka Vince – elnökhelyettes, Paraginé Tóth Edina – elnökhelyettes. A következő napirendi pontban az egyesület új nevének megvitatására és szavazásra került sor. A régi nevet (Zákányszéki Otthonokért Egyesület) Alföldi Túrák Szabadidő és Kulturális Egyesületre változtatták. Az egyesületnél tagfelvétel is történt, egy szabadidősporttal, pályázatokkal foglalkozó szakemberrel bővült a csapat Csáki Béla személyében.