A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban évek óta sikertantárgy a földrajz. Az elmúlt öt évben a földrajz OKTV döntőjébe jutott 146 diák közül 20, azaz gyakorlatilag minden hetedik diák radnótis tanuló volt, a tizenöt dobogós közül pedig 5, vagyis minden harmadik diák a szegedi iskolát képviselve érte el a kiemelkedő eredményt. Idén négy döntőst adott a Radnóti a legrangosabb tanulmányi versenynek, amelyen Szabó Judit 3., Gajzer Anna 5., Szőllősy Tamás pedig 8. helyezést ért el. Nagyvári Dávid a 22. helyet szerezte meg, mégis talán ő érte el a legnagyobb sikert, pályamunkáját ugyanis, amelyet a döntőre kellett írni, mesterdiploma szintű munkának ítélték. Ebből angol nyelvű tudományos publikáció készül.

A Földtudományi Civil Szervezetek Közössége Kárpát-medencei Földrajz és Földtudományi Versenye a legkomplexebb földrajzverseny hazánkban. Ezen az elmúlt két évben a Radnóti csapatai szerezték meg az első helyet, illetve a legjobb kisfilmért járó különdíjat is. Ez idén sem volt másként: a Gajzer Anna, Szögi Erik, Szőllősy Tamás alkotta trió szintén győzni tudott és elhozták a legjobb kisfilmért járó különdíjat is. Ugyancsak kiemelkedően szerepelt a Hornok Ágnes, Matúz Dalma és Szabó Judit alkotta csapat, amely a dobogó harmadik fokára állhatott.

Mindezek mellett a „Földrajz az egész világ” Országos Földrajzversenyen a Radnótis csapatok megszerezték az 1,2,4 és 5. helyet (1. helyezett: Szögi Erik és Szőllősy Tamás, 2. helyezett: Ari Roland és Szabó Judit, 4. helyezett Gajzer Anna és Hornok Ágnes, 5. helyezett Matúz Dalma és Vajda Csaba), illetve a 9-10. osztályosok közül két diák – Buchholcz Bora Gizella és Malinovszky Miksa – bejutott a Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny döntőjébe, ahol a 17. illetve 7. helyen végeztek.

A Radnóti földrajz tanárai, Szőllősy László és Szőllősyné Pálfi Melinda azt vallják, a versenyek során fontosabb a fejlődés, amin a fiatalok átmennek, mint maga az eredmény. Hiszen a felkészülés során megtanulnak különböző típusú információkat befogadni és azokat minden helyzetben gyorsan és értőn alkalmazni. Ezt a tudást az élet számos területén hasznosíthatják a későbbiekben. Hogy emellett ilyen sikeresek is diákjaik, azt elsősorban annak tudják be, hogy olyan versenyekre viszik őket, amelyeket érdekesnek, izgalmasnak találnak. A Radnótiban azonban nem csupán a versenyzésről szól a földrajzoktatás. Ebben az évben 36 diák tesz emelt szintű, 51 pedig középszintű érettségi vizsgát, amely jól mutatja, hogy a diákok tanórai keretek között is kedvelik ezt a tantárgyat. A versenyzők is egyöntetűen állították: a két lelkes pedagógus által tartott élvezetes órák azok, amik miatt megszerették a földrajzot és úgy döntöttek, az átlagosnál többet akarnak tudni róla. És valószínűleg ugyanez az oka annak is, hogy a földrajz szakkörök is mindig teltházasak ebben az iskolában.