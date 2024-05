– Mi olyan politikát szeretnénk Vásárhelyre és a vármegyébe is hozni, amit az országgyűlésben is tanúsítunk. Vannak olyan ügyek, amelyekben a legkeményebb ellenzéke vagyunk a kormánynak, de vannak olyan esetek is, mint például a készpénzhasználat alkotmányos ügye, amiben némi konstruktivitást mutat a Fidesz. Vannak tehát olyan ügyek, amiben akár a Fidesszel, vagy a balliberális ellenzékkel együttműködünk, de ezt úgy tesszük meg, hogy soha nem engedünk az elveinkből. Hódmezővásárhelyen olyan polgármester- és képviselőjelölteket ajánlunk a választók figyelmébe, akikkel mindig ugyanazokat az elveket képviseltük, mindig azt mondtuk, hogy harmadik utasok vagyunk. Lehet minket nemzeti radikálisoknak is nevezni, azon sem sértődünk meg. Lehet még csatározni akár 30 évig, de arra rámegy Magyarország és Hódmezővásárhely is – mondta a pártelnök.

Toroczkai László Márki-Zay Péterrel kapcsolatban elmondta, ő volt az első, aki felvetette, hogy a vásárhelyi polgármester akár külföldi országok érdekeit is képviseli.

– Elsőként beszéltem arról is, hogy külföldi állampolgársága is van, amiről addig nem számolt be. Az, hogy mekkorát bukott, nem meglepő, ez benne van a karakterében, túlmozgásos performanszokat láthatunk tőle. Szerintem a választópolgárok nem ilyen politikusokat szeretnének, hanem olyanokat, akik komolyan is gondolják, amiről beszélnek, akik a munkájukkal bizonyítanak. Vásárhelyen nem látom azt a nagy építkezést, amire szükség lenne. Az a kör, akik azt a 4 milliárd forintot küldték, most is megtalálja az aktorait, színészeit a politikában. De Márki-Zay Péter ma már a futottak még kategória, róla levették a külföldi körök a kezüket – fogalmazott Toroczkai László.