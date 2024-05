Tíz fiatal érkezett Törökországból a közelmúltban Szegedre a Talentum Alapítvány meghívására egy pályázati program keretében. Magos-Dóra Lili, az alapítvány külföldi önkéntesekért felelős koordinátora lapunknak elmondta, idén ünnepeljük a Magyarország és Törökország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének századik évfordulóját.

A török fiatalok bemutatják országuk kultúráját, konyháját, történelmét. A programok oda-vissza alapon valósulnak meg, tehát, amikor ők bemutatják nekünk például néptáncukat vagy ételeiket, mi is bemutatjuk nekik a sajátjainkat. Így erősítjük a kapcsolatunkat és osztjuk meg egymással örökségünket

– részletezte a koordinátor. A török vendégek szegedi tartózkodásuk során ellátogatnak több táncházba, idősek klubjába, óvodákba. Pénteken a Café Radnótiban török táncházat rendeznek este nyolctól az SZTE társszervezésében.

Május 11-én, szombaton pedig az alsóvárosi Napsugaras tájházban 10 és 19 óra között várnak minden török kultúra iránt érdeklődőt a külföldi vendégek.

A kézműves programok között kínálnak majd karagöz készítési és csempefestési lehetőséget, de lehet majd táskát is készíteni és az ebru festészetet is kipróbálhatják a látogatók.

A karagöz hagyományos török árnyjáték. A két szokásos főszereplője Karagöz és Hacivat, akik állandóan veszekednek egymással. Őket lehet majd elkészíteni. A csempefestészethez adni fogunk tradicionális török mintákat, amelyeken megjelenik a kék és a piros, a tulipán és a szegfű, tehát a tradicionális török motívumok. Ezekkel lehet majd textilt is díszíteni, amelyből táskát készíthetnek a látogatók. Az ebru pedig egy nagyon különleges festés. A szó jelentése felhő, ez is mutatja a könnyedségét. A lényege, hogy egy edénybe speciális anyagot teszünk, majd festékeket. Az alapanyagban a festékek nem keverednek össze és nem süllyednek le, így egy tű segítségével bármilyen mintát rajzolhatunk az anyagra. Ha kész, ráteszünk egy lapot, amire átvihetjük a képet

– magyarázta Kulik Melinda néprajzos muzeológus, a tájház munkatársa. Mindemellett a hat művészetet is kipróbálhatják majd a megjelentek, amely a magyar iniciálékhoz hasonló alkotóművészet, illetve török társasjátékokkal is játszhatnak, mint a peçiç, a tavla, az okey és az iskambil. Lesz továbbá török néptánc-, népzene- és hangszerbemutató is. Mindemellett természetesen a kulináris élvezetek sem maradnak ki a török nap programjaiból, egytálételekkel, teával és édességekkel is készülnek a vendégek a gasztróutazásra.