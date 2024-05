A napokban – most először – elkerítették a járda egy szakaszát a makói főposta előtt. Mint lapunk többször megírta, időről időre hatalmas darabokban hullik az eresz. Ez történt most is – amikor ott jártunk, már csak a szalagokat láttuk, a törmelékdarabokat minden bizonnyal elvitték.

Az, hogy a laikus szemmel életveszélyesnek tűnő belvárosi, több mint száz esztendős épületet fel kellene újítani, rendszeres témája a Maros-parti várossal foglalkozó közösségi oldalaknak. A téma legutóbb tavalyelőtt került a figyelem középpontjába, amikor az önkormányzat a saját tulajdonában álló újvárosi kisposta épületét felújította. A nagy azonban nem az önkormányzaté, hanem a Magyar Postáé.

Farkas Éva Erzsébet a februári képviselő-testületi ülésen hozta újra szóba a postapalota sorsát. Akkor azt mondta, nemrégiben egyeztetésen vett részt az állami cég infrastruktúra-fejlesztésért felelős vármegyei vezetőjével. Az önkormányzat összeállított egy dokumentációt a rekonstrukcióval kapcsolatban, amit a vármegye szakemberei áttekintenek és saját javaslataikkal egészítik ki. Ezt fogják felterjeszteni az országos vezetőségnek, kérve a munkálatok engedélyezését. A polgármester hangsúlyozta, reményei szerint 5 éven belül megvalósulnak a tervek.

Az ügyben információink szerint azóta újabb fejlemény nem történt.