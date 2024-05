A változtatások lényege, hogy az érettségi első feladatrészéből kikerült a gyakorlati szövegalkotás, a helyette egy irodalmi műveltségi tesztet kell kitölteni emelt- és középszinten egyaránt. Bekerültek a nyelvtani szabályok és összefüggések is a számonkérhető tananyagba, így itt ezekre is rákérdezhetnek. A második részben pedig az idei évtől kezdve két szövegalkotás közül lehet választani: műelemzést vagy egy általános témakifejtő esszét írhatnak a diákok. Mindezek mellett a pontozásban is voltak változások. Míg eddig a jó helyesírásért és írásképért plusz 8 és plusz 2 pontot lehetett kapni, az idei érettségi vizsgákban már pontlevonás jár majd az ilyen típusú hibákért.

Magyarból hétfőn középszinten 73 472, emelt szinten pedig 2066 tanuló ad számot tudásáról országos szinten. Kedden matematikából középszinten 69 047-en, emelt szinten 6616-an érettségiznek. Ez a vizsga is változik: középszintről több téma is kikerült – például a trigonometrikus függvények, az exponenciális egyenletek vagy a logaritmikus egyenletek megoldása. Ugyanakkor a megtakarítás, hitelfelvétel, befektetés, kockázati tényezők témaköre, mely eddig emelt szinten fordult elő, idén már középszinten is előkerülhet.

Május 8-án történelemből középszinten 68 802, emelt szinten 7679 diák vizsgázik. Ezt követik az idegen nyelvek: május 9-én angol, május 10-én német nyelvből rendeznek vizsgákat. Az emelt szintű szóbeliket június 5. és 12., míg a középszintűeket június 17. és július 3. között tartják.