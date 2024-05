Dóc a mostani Magyar Falu program kiírásán 4 millió 600 ezer forintot nyert, amelyet a temető fejlesztésére fordítunk

– mondta lapunknak a település polgármestere. Turda Gábor hozzátette, hogy egy urnafalat építenek belőle.

Van már egy urnafalunk, ezt még korábban építtette az előző polgármester, de ez sajnos teljesen betelt, jelenleg nincs hely benne. Néhány hónappal ezelőtt kelt el az első szabad hely. Ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy mindenképpen ezt az igényt kell kielégíteni

– részletezte a településvezető.

Tereprendezést is végeznek

Az urnafalon kívül elvégzik a pénzből a tereprendezést, és egy betonplaccot is kialakítanak előtte. Egy vállalkozóval már megkötötték a kivitelezési szerződést is, úgy tűnik, hogy a pénz is elég lesz, és így őszre elkészülhet az új temetkezési hely.

Nem először szerepeltek sikerrel

Településünknek egyébként nem ez az első nyertes pályázata a Magyar Falu programban, ami nagyon sokat segít a hasonló kistelepüléseknek. Korábban már megújítottuk pályázati pénzből a ravatalozót, építettünk belőle utat, és vásároltunk egy földgyalut is, amivel az utakat tudjuk karbantartani

– jegyezte meg Turda Gábor.

Huszonöten nyertek

A legutóbbi Magyar Falu program kiíráson összesen huszonöt Csongrád-Csanád vármegyei település nyert majdnem 200 millió forintot. A pályázat keretében épületfelújításra, játszóterek átalakítására, tanya- és falugondoki busz beszerzésére, temetőfejlesztésre és feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére lehetett támogatást szerezni.

A 25 támogatott pályázatból épületfelújításra nyertek pénzt a legtöbben, összesen 13 település kapott forrásokat erre a célra, összességében 130 millió forintot. Itt a települések jellemzően önkormányzati intézmények, óvodák, bölcsődék, orvosi rendelők felújítására, bővítésére fordítják az elnyert támogatást.

Kommunális eszközök beszerzésére négy település pályázott sikeresen. A pénzből az önkormányzatok a közterületek rendben tartására szolgáló eszközöket vásárolnak majd.

A fentieken kívül nyeretek még pénzt vármegyei települések. Óvodaudvarok és közterületi játszóterek felújítására, temetőinfrastruktúra-fejlesztésre, és az önkormányzati feladatellátást segítő eszközök beszerzésére.