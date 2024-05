Mártélyon 2019-ben a függetlenként induló Putz Anitát választották meg polgármesternek. 2022. április 27-én Mártély héttagú képviselő-testülete, egyéni képviselői indítványra, a feloszlatás mellett döntött. Ezért kellett 2022. augusztus 7-én időközi választást tartani a településen.

Ambrus István újra indul

A mártélyiak nem voltak elégedettek a település fejlődésével, nem történtek beruházások, a falunak pénze sem maradt. Az időközi választáson két független jelölt indult, Putz Anita, korábbi polgármester, aki jelenleg az Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) hálózati és logisztikai igazgatója, elnökségi tagja és Ambrus István, akit a Fidesz támogatott. Ambrus István magabiztos fölénnyel, 67,16 százalékkal nyerte meg az időközi választást. Az új polgármester 41 millió forintos tartozást örökölt. Ez a község éves költségvetésének egyharmada. Ambrus István és az új összetételű képviselő-testület ezt egy év alatt ledolgozta, miközben fejlesztettek is.

Ambrus Istvánnak most Szín Dániel személyében akad kihívója. Szín Dánielt 2022-ben a harmadik legtöbb szavazattal választották képviselőnek, de egy hónap múlva lemondott a mandátumáról. Most polgármesterjelölt és képviselőjelölt is. A hat képviselőhelyért egyébként tizenketten küzdenek.

Székkutason biztosan új polgármester lesz

Székkutason a 2010 óta regnáló polgármester, Szél István nem indul újra. A három ciklusa alatt hatalmas fejlődést ért el a település. A jelenlegi polgármester Szabó Emesét ajánlotta a székkutasiak figyelmébe, aki vállalkozó, három gyermekes édesanya, 2010-től települési képviselő és kulturális tanácsnoki feladatokat is ellát. Szabó Emese a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje. Ugyancsak indul a polgármesteri posztért Kopunovics Zalán, kétgyermekes vállalkozó édesapa, aki függetlenként méreti meg magát. A képviselői pozíciókért nyolcan indulnak, hatan a Fidesz-KDNP jelöltjei, ketten pedig függetlenek.

Márki-Zay Péter valamennyi ellenfelét lefideszesezte

A kistérség települései közül Hódmezővásárhelyen várható a legnagyobb küzdelem. Márki-Zay Pétert 2018. február 25-én, Almási István halála miatt kiírt időközi választáson választották polgármesterré, akkor Hegedűs Zoltán, korábbi fideszes alpolgármestert győzte le. 2019-ben a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke az önálló jelöltként induló Grezsa Istvánnal szemben aratott győzelmet. Időközben Márki-Zay országos babérokra tört, ő volt a 2022-es országgyűlési képviselő-választás összellenzéki miniszterelnök-jelöltje, de hatalmas vereséget szenvedett. A bukás utáni évben Mindenki Magyarországa Néppárt néven pártot alapított, amely indul az Európa Parlamenti választáson. A listát Márki-Zay Péter vezeti.

Vásárhely polgármesterének három kihívója is akad. Grezsa István a Fidesz-KDNP színeiben indul ellene, Balog Norbert a Mi Hazánk Mozgalom jelöltjeként, Kovács Pál pedig függetlenként. Márki-Zay Péter kommunikációja szerint az ellene indulók valamennyien fideszesek, Kovács Pálék pedig állellenzékiek és árulók is.

A vásárhelyi tíz egyéni képviselői mandátumért a négy polgármesterjelölt szervezetei, a Fidesz-KDNP, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, a Kőfal Egyesület és a Mi Hazánk Mozgalom is tíz-tíz jelöltet indít, az 5-ös körzetben egy független, a 10-es körzetben pedig még két független jelölt is megméretteti magát, vagyis összesen 43-an indulnak.

A területi kompenzációs listán a Fidesz-KDNP 12-12, a Kőfal Egyesület 8, a Mi hazánk Mozgalom pedig 6 nevet szerepeltet.