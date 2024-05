A pünkösdölő helyszíne, a faluház előtti tér felé baktatva kisebb és nagyobb gyerekek jöttek velem szembe, jégkrémmel és vattacukorral a kezükben – ezt az önkormányzat által adott kuponokra kapták.

– Isten hozott! Marika már többeknek eldicsekedett azzal, hogy ő és családja lett az Év Aranyemböre nálatok, a Délmagyarországnál – fogadott Búza Zsolt, Baks polgármestere. Találkozásunktól pár méterre főzte a marhahúsos krumpligulyást Kecskeméti József, fiával Szabolccsal az idősek, a mozgáskorlátozottak csapatának, Marika pedig már a porciózást is elkezdte. A főzőversenyben 24 társaság vett részt.

Az ugrálóvárat és az óriás csúszdát meghódították a gyerekek, népszerű volt az arcfestés, a körbálákból épített sárkánynál – aki a toronyban lévő, várakozó királylányt figyelte három fejével – sokan szelfiztek, a felnőttek többsége pedig már az asztaloknál ült jóízűen falatozta a pörkölteket, sült húsokat – éhes, szomjas és szomorú embert nem láttunk. Különböző versenyek, vetélkedők, például az ünnephez, illetve a faluhoz kötődő és vicces kvízkérdések vártak az emberekre, például azt is tudni „kellett” volna, hányas cipőt hord a polgármester. Nem érkezett helyes válasz, eláruljuk, 43-ast. A jó feleltekért tombola járt.

– Szeret minket a Jóisten! – jelentette ki Búza Zsolt megnyitójában. – Tegnap, pénteken esett az eső, vihar volt, mára viszont süt a nap, verőfényes az idő. Pünkösdkor a szentlélek kiteljesedését, kiáradását ünnepeljük, és úgy érzem a szentlélek hozzánk is megérkezett. Meg kell említeni, tavaly három édességgel neveztek a sütiversenyre, most túl vagyunk a tizenötön. A faültetésen is sokan részt vettek, tevékenykedtek, ez is bizonyítja, szükség van az ilyen rendezvényekre, amelyeken igazi közösséget alkothatunk – mondta a faluvezető. A nap krónikájához tartozik, hogy a Délmagyarország Év Aranyembörének választott Kecskeméti családot a pünkösdölőn köszöntötte a baksi önkormányzat, egy mandarinfát kaptak.

Meg kell még említeni, hogy a szomszédos Ópusztaszer faluháznak udvarán, a piactéren is pünkösdöltek, érdekes programok és fellépők vártak a helyiekre.