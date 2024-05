Szeret minket a Jóisten!

– jelentette ki Búza Zsolt megnyitójában.

– Tegnap, pénteken esett az eső, vihar volt, mára viszont süt a nap, verőfényes az idő. Pünkösdkor a szentlélek kiteljesedését, kiáradását ünnepeljük, és úgy érzem a szentlélek hozzánk is megérkezett. Meg kell említeni, tavaly három édességgel neveztek a sütiversenyre, most túl vagyunk a tizenötön. A faültetésen is sokan részt vettek, tevékenykedtek, ez is bizonyítja, szükség van az ilyen rendezvényekre, amelyeken igazi közösséget alkothatunk – mondta a faluvezető. A nap krónikájához tartozik, hogy a Délmagyarország Év Aranyembörének választott Kecskeméti családot a pünkösdölőn köszöntötte a baksi önkormányzat, egy mandarinfát kaptak.

Meg kell még említeni, hogy a szomszédos Ópusztaszer faluháznak udvarán, a piactéren is pünkösdöltek, érdekes programok és fellépők vártak a helyiekre.