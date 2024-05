Makón a Fidesz-KDNP polgármester-jelöltje a második ciklusát töltő Farkas Éva Erzsébet. Kihívói Mucsi Tamás a Demokratikus Koalíció, Zeitler Ádám a Lokálpatrióták és Modok Csaba a Mi Hazánk színeiben. Legutóbb a Mi Hazánk kivételével a teljes ellenzék összefogott Makón, de Mucsi Tamást meggyőző fölénnyel győzte le Farkas Éva Erzsébet, a 11 fős testületben pedig mindössze 1 egyéni és 2 listás mandátumot szereztek együtt. Idén Mucsi csak a DK égisze alatt indul, és párttársa, Török Miklós kivételével az 5 évvel ezelőtti közös képviselő-jelöltek a Lokálpatrióták csapatában szállnak ringbe. Az MSZP-sek is, pedig országosan a két párt szövetséges.

A járás másik városában, Csanádpalotán Perneki László nem indul újra a polgármesterségért, a kormánypártok jelöltje Szabó Zsuzsanna iskolaigazgató. Két független aspiráns is van: Kovács Gábor önkormányzati képviselő, a települést városi rangra emelő polgármester, a néhai Kovács Sándor fia és a botrányairól elhíresült Debreczeni István. Perneki László előtt ő vezette Palotát, ám miután a képviselők többségével hamar elmérgesedett a viszonya, a testület 2020 júniusában feloszlatta magát. Csak a járványveszély miatt maradt posztján 2022-ig, aztán az időközi választáson nagy arányú vereséget szenvedett.

Apátfalván másért érdekes a helyzet. A jelenleg hivatalban lévő fideszes polgármester, Szekeres Ferenc függetlenként vág neki a megmérettetésnek – ellenfele pedig a Fidesz-KDNP által indított Varga Róbert. Királyhegyes polgármesteri széke meg valamiért nagyon értékes: Horváth Lajos visszavonul, de így is 7 jelölt küzd majd érte. A 616 lakosból 489 szavazhat, azaz közülük minden 70. polgármesterjelölt. Pitvarosnak is biztosan új polgármestere lesz, Radó Tibor sem indul újra. A helyére Moravszki Gábor pályázik a Fidesz-KDNP színeiben, illetve Tóth Tibor, Orova Tibor és Kiss Tamás József függetlenként. Óföldeákon és Nagyéren ellenben nem lesz meglepetés: a független Simonné Sinkó Erika és Lőrincz Tibor akkor is nyer, ha csak ők mennek el szavazni.

KERETES: Hol a pénz?

Csanádalberti és Ambrózfalva az elmúlt hetekben az eltűnt 43 millió forint botrányával került be a hírekbe. Ez mindkét településen megkavarta az állóvizet, kérdés, hogy újra bizalmat szavaznak-e a mostani polgármestereknek, vagy újakat választanak. Csanádalbertin Csjernyik Zoltán ellenfele Kosztolányi László, Ambrózfalván Dorotovicsné Gulyás Judit kihívói Nagy Szabolcs és Havrán Mihály.