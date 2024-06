– Látjuk, hogy mekkora a tétje a mostani választásoknak. Nekünk, a Fidesz-KDNP-nek az a feladatunk, hogy a békéért tegyünk ebben a kampányban, akár itt Szegeden, akár máshol – mondta lapunknak a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.

Soltész Miklós elmondta azt is, hogy a kampányban rá kell mutatni az ellenfelek hibáira.

– Azokéra is, akik most gyakorló polgármesterek, képviselők. De rámutatunk az ellenfelek azon hibájára is, amelyek tulajdonképpen az országot rombolják. A szegediek és a csongrád-csanádiak jól emlékeznek, hogy milyen volt 2015-ben a migránsválság kezdete. De tudhatják azt is, hogy az ellenfeleink mindenáron a genderideológiát sulykolják. Nekünk az a célunk, hogy a békességet szolgáljuk – tette hozzá a politikus.

Soltész Miklós szerint a választás tétje egyértelműen az, hogy háború legyen, vagy béke.

– Azért is biztatunk mindenkit, hogy vasárnap tegye le a voksát a béke mellett, mert biztosan vagyunk benne, hogy nincs olyan édesapa, vagy édesanya, aki a gyerekét a háborúban szeretné látni. Nem megyünk a frontra többet, főleg nem idegen hatalmakért – folytatta az államtitkár.

Soltész Miklós beszélt a szerb-magyar kapcsolatokról is, miután találkozott Szegeden Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével.

– Óriási dolog történt, az elmúlt 10-15 évben. Emlékezhetünk, hogy korábban a magyarokat üldözték Délvidéken. Azt mi fel tudtuk oldani, mára megszűntek ezek a konfliktusok, béke van a magyarok, és a szerbek között – mondta Soltész Miklós.

Az államtitkár elmondta azt is, hogy az európai országokban egyre nagyobb az elégedetlenség.

– Elégedetlenek az emberek a migráció kezelésével, hiszen sok helyen már a saját hazájukban is félniük kell. De elégedetlenek a gazdaság kezelésével is, mert ömlik be az ukrán gabona. A fegyvergyártásról pedig még nem is beszéltünk, amire egyre többet költenek. Ez sem tetszik az embereknek – jelentette ki az államtitkár.