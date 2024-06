Egyre nagyobb problémát jelentenek az elöregedő, beteggé váló fák Vásárhelyen és a megyei jogú városhoz tartozó üdülőterületen

Márki-Zay Péter drágának tartotta

Az utóbbi időkben többször is hatalmas vihar csapott le Vásárhelyre, a legpusztítóbb tavaly augusztusban történt, amikor óriási károkat okozott az időjárás az anyagi javakban, szinte a csodával határos, hogy senki nem sérült meg. A fák gyökerestől fordultak ki a földből. Már előtte is sok probléma volt a fákkal, mind a városban, mint pedig a mártélyi üdülőterületen. Egyszer magunk is szemtanúi voltunk, hogy egy hatalmas ág úgy szakadt le a holtág partján egy lenge fuvallattól, hogy akik alatta sétáltak, csak annak köszönhetik az életüket, hogy egy idős férfi a reccsenés pillanatában éppen a fát nézte és kiabálni kezdett, hogy „Ugorjanak!” Így a 30 centi átmerőjű ág „csak” egy autót vágott haza.

Lapunk, a Délmagyarország az elmúlt években több alkalommal is rákérdezett az önkormányzatnál, mikor tervezik végre a fák átvizsgálását, de csak szemlézték a fákat, mert a fakoppos vizsgálatot túl drágának tartotta Márki-Zay Péter.

A rendeletbe is bekerült a fakoppos vizsgálat

Végül tavaly, a novemberi rendes közgyűlésen a zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról szóló rendeletbe bekerült a fakoppos vizsgálat, amelyet a lakosság is kezdeményezhet. Eszerint lakossági kérésre az önkormányzat szakemberei minden esetben helyszíni szemlét tartanak. Ha a lakos nem fogadja el ennek eredményét, akkor kérhet 3D akusztikus tomográf vizsgálatot, vagyis fakoppos vizsgálatot, ezt viszont neki kell finanszíroznia. Amennyiben a fakoppos vizsgálat megállapítja, hogy valóban ki kell vágni a fát, mert beteg, akkor a vizsgálat díját az önkormányzat visszafizeti. A város leszerződött egy vállalkozással, amely 7800 forint + ÁFA összegért, vagyis 9906 forintért végzi el a vizsgálatot.

Öreg fáktól féltik az életüket, anyagi javaikat

A legutóbb nyilvánosságra hozott adatok szerint eddig 68 fakoppos vizsgálatot végeztetett el az önkormányzat, 10 esetben állapították meg, hogy a fa kivágandó.