Komoly gyűjteményekkel rendelkeznek

– Pénteken Sárvárról, Gyöngyösről és Vácról is érkeztek érdeklődők a kiállításunkra. Hozzájuk is eljutott a rendezvényünk híre és már jelezték is, hogy jövőre ők is szeretnének itt lenni a gyűjteményükkel. Sokan vagyunk lámpagyűjtők. Mindannyian nagyon komolyan vesszük a hobbinkat, a gyűjtemény egy-egy újabb darabjáért mindent megteszünk, bármire képesek vagyunk, kutatunk, megyünk utána, kapcsolatokat építünk akár külföldön is. Ez a hobbi nagyon beszippantja az embert – mesélte Deli István.

Hozzátette, azok, akiknek komolyabb gyűjteményük van, már nem a tucat termékeket szerzik be, inkább több havonta vesznek egy, de drágább lámpát, ami még hiányzik a gyűjteményükből.

A villany bevezetése után áldozott le a napjuk

– Kezdő gyűjtőként magam is sokszor estem abba a hibába, hogy ha lámpát láttam a piacon, azonnal lecsaptam rá, akkor is, ha már volt olyan otthon. Ma már inkább gyűjtök egy drágább darabra, akár egy éven át is. A kiállítás legrégebbi lámpái az 1800-as évek második felében készültek. Hogy pontosan mikor, ezt szinte lehetetlenség kideríteni, inkább csak azt lehet tudni, hogy egy adott típust mettől meddig gyártották. A vihar-, petróleum- és gázlámpák kora akkor áldozott le, amikor bevezették a házakba a villanyt. Felkerültek a padlásra, majd jó néhány évtized múlva újra felfedezték az emberek, akár csak a kertjükben hangulatvilágításként, vagy bent a lakásban dísztárgyként, mert például egy petróleumlámpának nem olyan a hangulata, mint a villanyfénynek – említette meg Deli István.