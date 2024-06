Az államtitkár beszélt arról is, hogy a kormány napokon belül 100 millió forintot biztosít a battonyai szerb iskola tornacsarnokának befejezésére. Ez a fejlesztés a szerb nemzetiség mellett a románt is érinti, mivel a tornatermet a román iskola diákjai is használják majd. Ennek megkönnyítésére jövőre egy kisbuszt biztosítanak a helyi román iskolának.

Az államtitkár arra biztatta a vajdasági magyarokat, hogy az európai parlamenti választásokon adják szavazatukat a Fidesz listájára.

Hiszen a közösség saját maga tapasztalta meg, milyen szörnyű és milyen pusztítást okoz egy háború, ezért fontos, hogy a békességet képviselő politikusok kerüljenek az EP-be

– közölte a politikus.

Azt pedig már Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke mondta, hogy az oktatási intézmények fejlesztése hozzájárulhat a magyarországi szerbek identitásának megőrzéséhez, életminőségének javulásához.

Szerinte a vajdasági magyarság hatalmas támogatásban részesül Magyarország nemzeti kormányának köszönhetően.