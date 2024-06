– Magyarországon szisztematikus önsorsrontás zajlik. Hogy Trianon megtörténhetett, nem utolsó sorban a szövetségi politika eredménye volt. Magyarországnak nem voltak szövetségesei. Magyarország nemcsak a vesztes oldalon került ki a világháborúból, hanem senki nem állt ki mellettünk. Az elmúlt 30 évben minden lehetőségünk megvolt, a legerősebb gazdasági és katonai szövetség tagjai lettünk. Mekkora nemzet elleni bűncselekmény az, hogy ezt a szövetségi rendszert éppen most leromboljuk? Nézzenek szét, Európa 26 országa az egyik oldalon, Magyarország a másikon. A NATO összes állama az egyik oldalon és a svéd csatlakozást akadályozó Magyarország a másik oldalon. Hogy lehet valaki annyira önsorsrontó, hogy a győztes oldalról szándékosan megy át a vesztes oldalra? Hogyan tudjuk így megvédni Magyarországot? Még a magyar honvédelmi miniszter is kijelentette, hogy mi nem vagyunk képesek megvédeni magunkat. A NATO véd meg bennünket. Akkor akadályozhatjuk szánt szándékkal a NATO bővítését? – mondta az önkormányzat által szervezett ünnepségen Márki-Zay Péter, aki szerint az ország önsorsrontó politikáját be kell fejezni. Úgy fogalmazott: „ha nem tisztességes, becsületes hazafiak vezetnek egy országot, hanem olyanok, akik csak a saját zsebüket tömik és a nemzet érdeke nekik semmit nem számít, akkor az az eredmény lesz, ami Trianonban volt.”