Pej Zsófia, az Energiaklub Egyesület adaptációs szakértője elmondta, a verseny legjobb ötlete bekerül abba az akciótervbe, melyet az egyesület készít az önkormányzattal közösen.

– A zöld megoldásoknak éppen ezért megvalósíthatóknak kellett lenniük 3 éven belül, és maximum 5 millió forintba kerülhettek. Ezek kidolgozásában mentorok, szakértők is segítették a csapatokat – tette hozzá.

A győztes az RMG Old Boys csapata lett: a szegedi földrajz szakos hallgatók főleg a belvárosi hősziget jelenséggel foglalkoztak és arra adtak megoldást a burkolt területek visszabontásával és dézsás növények kiültetésével. Ők 200 ezer forint értékű nyereményt vehettek át, a többi résztvevő pedig magbonbont kapott, melyekből virágokat nevelhetnek majd. Mihálik Edvin, a zsűriben is helyet foglaló zöld város programért felelős tanácsnok elmondta, több más jó ötlet is elhangzott, melyeket egy uniós forrásnak köszönhetően szintén be tudnak majd építeni a város tervezetébe.