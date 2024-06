– Nem tudja valaki, mi ez az irgalmatlan bűz a Vertán-telepen hetek óta? Esküszöm, a görény térden állva könyörögne a receptért! – jelentkezett valaki nemrégiben a kérdéssel az egyik makói témájú közösségi oldalon. Kapott is több mint félszáz hozzászólást, amelyekből kiderült, a probléma elsősorban a város északnyugati részét – többek között az Ardics, az Ószegedi, a Kölcsey, a Munkás, a Hargita és a Vaskapu utcát – érinti. Évekkel ezelőtt egyébként volt már hasonló, és ez eszébe is jutott néhány hozzászólónak. Akkor a makói szennyvízteleptől érkezett a kellemetlen szag.

Évekkel korábban, többször is előfordult, hogy a szennyvíztisztító telep kellemetlen szaggal terhelte a makói levegőt a nyári időszakban. Archív fotó: Szabó Imre

A bűz most a városházára is elért, legalábbis úgy, hogy szóba került a legutóbbi testületi ülésen. Czirbus Gábor képviselő (Fidesz-KDNP) napirend előtt elmondta, a nyári időszakban a szennyvíztisztító telep irányából érkező bűz olykor még a Szent István téren is érezhető. Hozzátette: Zsámboki Zsolttal, a városháza műszaki csoportjának vezetőjével együtt az egyik ilyen napon, kora délután a helyszínen személyesen győződött meg róla, hogy a tisztítómű a környéken élők életét ellehetetlenítő szagterhelés forrása.

– A műszaki csoport kezdeményezésemre többször kereste meg a polgármester által is aláírt levéllel az Alföldvíz Zrt-t azzal a kéréssel, hogy szüntessék meg az eljárást, ami ezt okozza – mondta.

A képviselő megkérdezte az Alföldvíz teremben jelen lévő illetékesét, Fazekas Zoltán műszaki igazgatót: mit tudnak tenni annak érdekében, hogy a helyzet rendeződjön?

Fazekas Zoltán műszaki igazgató. Fotó: Szabó Imre

– A makói szennyvíztisztító telep fejlesztése 2014-ben zárult le – emlékeztetett a szakember. Hozzátette: a megújult létesítményre büszke lehet a város, hiszen akkor korszerűvé és környezetbaráttá vált – a szennyvíziszap kezelése is. De ahogy múlik az idő, egyre gyakrabbban fordulnak elő meghibásodások – mint most is.

– Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a telep ne bocsásson ki kellemetlen szagot, de a technológia fejlesztése költséges, a szennyvíz- és csatornadíjakból nem fedezhető beruházást igényelne – hangsúlyozta. Ilyen most is előkészítés alatt áll, megvalósulása azonban még éveket igényel.