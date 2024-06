De mit is valósít majd meg Márki-Zay Péter, aki újabb öt évig lesz Hódmezővásárhely polgármestere? Kilenc témakör köré csoportosította Vásárhely 2029-ig tartó fejlesztését, bár a 115 pontot végigolvasva ez a szó nem igazán állja meg a helyét, mert a legtöbb ígéret csupán település-üzemeltetési kérdés, több ígéret pedig jelenleg is létezik, így nem lesz nehéz teljesíteni. Sőt, van, amit kétszer is megígért Márki-Zay Péter: a civil- és sportszervezetek támogatását.

A meglévő adósságok törlesztése, a babakötvények kifizetése, a dolgozók cafetériája is szerepel az ígéretek között, meg egy személyeskedő, sértő pont is, hogy megvédik Bán Csabától a Kossuth teret. Az átláthatóság jegyében a polgármester ígértet tett az „Ez a minimum” programhoz való csatlakozásra is, miután a város cége kétszer is megbukott a K-Monitor átláthatósági felmérésén. Ugyancsak ígéri Márki-Zay Péter az ingyenes buszjáratok fenntartását, a fecskelakások számának növelését, a bérlakások fokozatos felújítását, és azt, hogy a Dobó-, Bibó-, Janáky utcákon a felújításkor beépített tömör ajtókat üvegesre cserélik. Ezt egyébként a 2022 májusi lakossági fórum óta kérik tőle a lakók, de hiába. Tanfolyamokat, klubokat, a Szabadság térre ingyen wifit, a piaci parkolás ingyenességének fenntartását is tartalmazza a polgármesteri program. Ami szinte nevetséges, hogy a bicikliútra lógó ágak levágása is egy ígéret, ami egyébként a mindennapi településfenntartás magától értetődő feladata.

9 pontot találtunk, amely valóban fejlesztésnek számít, ezek, a teljesség igény nélkül: elektromos buszok beszerzése, napelemek telepítése az intézményekre, a geotermikus energia felhasználásának bővítése, a Kodály utca hosszabbítása, 300 munkahely teremtése, kerékpárút építése a Hősök tere és az Európa park között, illetve a Teleki utcán.