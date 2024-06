– A választás Makón törvényesen lezajlott, rendkívüli esemény a 23 szavazókörben nem történt, a végeredmény ellen senki sem nyújtott be fellebbezést – adott tájékoztatást a június 9-i makói voksolásról a helyi választási bizottság elnöke, Bartha Attila Viktor a városházán hétfőn délelőtt, mielőtt átadta a megválasztott jelölteknek megbízóleveleiket.

Mint korábban már megírtuk, a Maros-parti városban az eddig is hivatalban lévő Farkas Éva Erzsébet (Fidesz-KDNP) lett a polgármester. Az új makói képviselő-testület erőviszonyai hasonlóak az előzőéhez. A Fidesz-KDNP jelöltjei most is megnyertek a 8 egyéni körzetből 7-et; ezek sorrendjében: Kovács Sándor, Vass Gábor, Kiss Ádám, Tóth Ferenc, Botlik Anita, Székely Ildikó és Czirbus Gábor. A 8-as ellenzéki maradt, Gáspár Sándor győzött (Lokálpatrióták). A leköszönő testülethez képest annyi a különbség az újban, hogy nem 2, hanem mind a 3 listás hely az ellenzéké: Modok Csaba (Mi Hazánk), Molnár László (Lokálpatrióták) és Mucsi Tamás (DK) kapott mandátumot. A Fidesz-KDNP-nek tehát 7, a Lokálpatrióták Egyesületének 2, a Demokratikus Koalíciónak és a Mi Hazánknak 1-1 képviselője lesz az új testületben.