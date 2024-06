Nagy Attila Gyulának nem volt kihívója a polgármester-választáson, ősszel ötödik ciklusát kezdi meg a település élén. „Polgármesterként ötödik alkalommal vehettem át a megbízólevelem, ami hatalmas megtiszteltetés számomra. Igyekszem hittel és alázattal szolgálni Üllést a jövőben is, ahogy eddig is tettem, vállalva a jövő kihívásait. Rengeteg tervem van, ami megvalósításra vár és biztos vagyok abban, hogy az újonnan felálló képviselő-testületnek is megannyi elképzelése van Üllés jövőjét tekintve” – írta közösségi oldalán a polgármester a megbízólevelek átadása után. Gratulált a mandátumot szerzett képviselőknek, és reményét fejezte ki, hogy közösen tovább építik a települést.