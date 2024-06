Miután Maroslele polgármestere, Drimba Tibor a napokban megmentett egy fészekből kiesett gólyafiókát, most követte a példáját ferencszállási kollégája. Jani János közösségi oldalán azt írta, a helybeli Molnár Rozália azzal hívta fel, hogy a kapuja felől egy törött lábú bagoly néz rá és fájdalmasan huhog. A falu első embere felhívta a Szegedi Vadasparkot, ahol azt kérték, vigye be a sérült madarat. Jani János ezt meg is tette, és a pórul járt baglyot átadta a szakembereknek abban a reményben, hogy meggyógyítják, majd szabadon engedik.