A hétvége legjobb híre szerintem az volt, hogy az agrárkamara és a FruitVeB közös közleménye szerint a kajszitermés idén a duplája lehet a tavalyinak.

Körülbelül 15 éve kezdtem el befőtteket és lekvárokat készíteni itthon. Ez idő alatt kétszer sikerült annyi kajszibarackhoz jutnom, hogy érdemes volt ebből is lekvárt készíteni. Mindkét alkalommal ingyen kaptam, csak le kellett szednem, mindkét esetben költözködés volt az oka annak, hogy a barackfa tulajdonosai felajánlották a gyümölcsöt. Pedig nincs finomabb a baracklekvárnál. Elrontani is ezt a legnehezebb: úgy is finom, ha kevés cukor van benne, és úgy is, ha sok. Nagyon jól is sikerült mindkét alkalommal a lekvár, és ezt a család is így gondolta szerintem: éppen fele annyi idő alatt fogyott el, mint például az eperlekvár szokott.

A többi évben vagy pont nyaralni voltunk abban az időben, amikor lekvárt kellett volna főzni, vagy annyira kevés volt a kajszitermés, hogy körülbelül öt percig lehetett kapni a piacon, vagy pedig eszméletlenül drága volt. Jellemzően a fagy tette tönkre, és pontosan a rendszeres fagykárok miatt egyre kisebb területen termesztik az országban.

Ezért roppant jó hír, hogy bár idén is volt fagykár, mégis a kétszerese is lehet a termés mennyisége a tavalyinak. Persze a következő hetek időjárása még befolyásolhatja ezt, de akkora vihar és jégverés csak nem lesz, hogy megint olyan kevés legyen a kajszi, mint tavaly volt.

Jó hír az is egyébként, hogy a közlemény szerint a kajszi minőségére sem lesz panasz.

Így aztán én már készülök a lekvárfőzésre és a palacsintaevésre.