A pedagógus életműdíjak átadásával kezdődött a pénteki szegedi közgyűlés, ami ebben az összetételében ez volt az utolsó ebben a ciklusban. A díjat Mező Tamás Zsolt, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium nyugalmazott kémia–fizika szakos tanára, Tóthné Lengyel Mária, a Szegedi Dózsa György Általános Iskola nyugalmazott matematika–kémia szakos tanára, és Vörös Lászlóné, a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Óvodák Igazgatósága nyugalmazott tagintézmény-vezetője.

Fotó: Gémes Sándor

A pedagógusokat óvodás gyerekek köszöntötték műsorukkal. Kunráth Aliz dél-alföldi népdalcsokrot énekelt, Nacsa Olívia Gazdag Erzsi Pitypang című versét, Nacsa Ella pedig B. Habarics Kitti Óvó néni varázsol című verset szavalta.

Tari Georgina furulyázott, a Green sleeves című dalt játszotta el.

A műsor után az első napirendi pont a költségvetés sokadik módosítása volt. Most azért kellett változtatni rajta többek között, mert néhány városi intézmény támogatást kap, és pluszpénzhez jut a közösségi közlekedés is, és folytatódnak az útrekonstrukciók is.

Megszavazták a képviselők azt is, hogy szeptembertől négy kisgyerekkel több járhat a kiskundorozsmai bölcsődébe. A kiskundorozsmai bölcsőde jelenleg 48 férőhelyes és 4 csoportszobás. Az elmúlt években a bölcsőde folyamatosan telt házzal működött, a tavalyi beiratkozási időszakban sokkal többen jelentkeztek, mint amennyi kisgyereket tudott fogadni az intézmény.

Eldőlt az is, hogy rövidesen fizetni kell a parkolásért az Alsó kikötő sor Herke utca és a szennyvízátemelő telep közötti szakaszán. Az ott lakók kérték a fizetőssé tételt, mert nem tudnak megállni a saját lakásuk előtt az ott parkoló kocsiktól.